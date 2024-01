Colisão entre caminhão e ônibus de turismo deixa pelo menos 25 mortos na Bahia

Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram direcionadas a hospitais próximos; das vítimas, 24 morreram ainda no local do acidente

Uma colisão entre um ônibus de turismo e um caminhão de carga deixou pelo menos 25 mortos durante a noite do último domingo, 7, no km 381 da BR-324, que fica na cidade de São José do Jacuípe, Bahia. Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente e foram direcionadas a diferentes unidades de saúde próximas.

22 das vítimas eram passageiros do ônibus de passeio, enquanto os outros três trafegavam a bordo do caminhão. Das mortes, 24 pessoas aconteceram no local da batida, e outras duas pessoas morreram em um hospital da região. As informações são do portal g1 Bahia.