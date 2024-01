Aluna atingida por aparelho em academia revela que sofreu fratura na coluna

O incidente ocorreu enquanto a mulher realizava exercícios em um equipamento de musculação para as pernas

Bárbara compartilhou a notícia em suas redes sociais pedindo orações e expressando o choque diante da situação. Ela aguarda o laudo médico e a avaliação do cirurgião para determinar os próximos passos, que incluem a necessidade de uma cirurgia.

A técnica em enfermagem Bárbara Barbosa, 29, enfrenta uma situação delicada após ser atingida por um aparelho de academia enquanto realizava exercícios em Formosa, no entorno do Distrito Federal . Ela sofreu uma fratura na coluna lombar , grau 2 na L4 e L5, e teve que ser transferida para um hospital em Goiânia.

Segundo o laudo médico do Hospital Regional de Formosa, Bárbara teve traumatismo na coluna lombar e coxa. A técnica em enfermagem está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O incidente ocorreu na quinta-feira, 4, enquanto Bárbara realizava exercícios em um equipamento de musculação para as pernas. O banco de apoio do aparelho soltou, resultando no peso de 250 kg caindo sobre suas pernas.

Conforme os bombeiros, Bárbara estava consciente e se queixou de dores nas pernas. Inicialmente, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Formosa, recebeu alta, mas retornou à unidade de saúde posteriormente, quando foram identificados os traumatismos na coluna.

Em agosto de 2023, um caso semelhante ocorreu no Ceará. Regilânio da Silva Inácio, que fraturou a coluna em uma academia em Juazeiro do Norte, perdeu o movimento das pernas. Na ocasião, Regilânio estava em uma academia quando um aparelho de musculação de cerca de 150 kg desabou sobre os ombros do aluno.



Desde então, Regilânio compartilha nas redes sociais sua evolução, por meio de sessões de fisioterapia e acompanhamento médico.