Santa Catarina: lancha pega fogo em meio ao mar

Uma lancha pegou fogo na tarde deste sábado, 6, enquanto estava em meio ao mar. Ocorrência aconteceu na Barra Sul, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais. Incêndio não deixou vítimas.

De acordo com o portal de notícias ND+, embarcação levava oito pessoas. Bombeiros foram acionados para combater as chamas, usando motos aquáticas para realizarem a ação.

Nas imagens capturadas, é possível perceber as chamas consumindo o equipamento e uma fumaça alta se espalhando com o vento.