Cadela foi resgatada dois dias após fugir em queima de fogos

Como os donos não conseguiram tirá-la do local, resolveram acionar o Corpo de Bombeiros que, com o apoio da Guarda Municipal de Pitimbu, realizou o resgate.

Cachorra foi resgatada: saiba como ajuda aconteceu

Para resgatar Sofia do espaço, foi necessário realizar a abertura da parede e do piso de uma das residências. De acordo com informações dos Bombeiros, a cadelinha não apresentava ferimentos, apenas estava amedrontada. O processo do resgate durou duas horas.



Veterinários orientam os tutores a preparar a casa para o momento dos fogos. Uma boa ideia é deixar os animais em ambientes mais fechados, longe de janelas, portas e degraus, além de vestir os pets com tiras de pano ou coletes, gerando uma pressão para que os animais se sintam protegidos.