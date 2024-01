Jovem recebe e-mail sobre bolsa de estudos e mãe acha que é golpe

A jovem de 17 anos planeja cursar Ciências de Dados e Inteligência Artificial Crédito: Divulgação

A estudante Gabrielle Scherer Mascarelo, de 17 anos, de Missal, no Paraná, ficou surpresa ao receber um e-mail. O motivo do estranhamento é a proposta para estudar com tudo pago na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. A jovem e a mãe, Bruna Scherer Mascarelo, suspeitavam que o convite era, na verdade, um golpe. "Achei que era golpe, porque era uma proposta incrível demais. Depois comecei a pensar: 'Eles não estão pedindo nenhuma contrapartida financeira, nenhuma mensalidade, nenhuma inscrição... Só estão oferecendo'", conta a mãe ao g1 Paraná.

Bruna só ficou mais tranquila quando encontrou uma história similar, a da estudante Paula Eduarda de Lima. A paranaense, que é filha de cafeicultores, recebeu a mesma convocação. As mães das jovens se encontraram e conversaram sobre a oportunidade. "Fiquei muito assustada, porque é Rio de Janeiro, né? A minha primeira resposta foi 'não, ela não vai de jeito nenhum, nem com bolsa, nem com moradia, nem com auxílio financeiro'", comenta Bruna. "Aí ela me tranquilizou, falou que não era assim como eu estava pensando. Eles moram do lado da faculdade, eles são cuidados e esse auxílio financeiro existe mesmo", relembra. Gabrielle recebeu a mensagem em abril e agora se prepara para ir ao Rio de Janeiro para cursar Ciências de Dados e Inteligência Artificial. Tudo graças ao seu destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Leia mais Estudante cearense vence prêmio Mude o Mundo Como Uma Menina Sobre o assunto Estudante cearense vence prêmio Mude o Mundo Como Uma Menina Na carta enviada por e-mail, a FGV convidava a estudante a realizar o vestibular deles, que aconteceu no último novembro. Caso aprovada, teria direito a isenção das taxas e ganharia uma bolsa. Além disso, a instituição de ensino também ofereceu um programa de reforço com aulas online de matemática, literatura, redação e português.

