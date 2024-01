Ex-mulher de Hugo Gross é detida após invadir condomínio e danificar carros

Apesar de a ex-mulher ter destruído seus carros, o ator preferiu não prestar queixa contra ela. Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-mulher do ator Hugo Gross foi detida por danificar um portão no condomínio onde o global reside. Jéssica França Ferreira também teria danificado carros do ex-marido, na madrugada desta segunda, 1º, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações de quem estava no local, Jéssica entrou no condomínio destruindo o portão com um carro. Ao g1, o delegado Rodrigo de Barros Lopes, titular da 42ª Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes, informou que um segurança e o síndico do condomínio fizeram a queixa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após prestar depoimento, ela foi liberada. Os seguranças do condomínio também foram chamados para prestar esclarecimento.

Hugo Gross, separado de Jéssica há oito meses, não registrou boletim de ocorrência e afirmou ao O Globo não saber do ocorrido. O ator também não confirmou a propriedade do veículo destruído. No entanto, a polícia verificou que o carro está registrado em nome de Gross. Jéssica e Gross têm histórico de ocorrências Jéssica França Ferreira e Hugo Gross foram previamente envolvidos em outra ocorrência policial em 2016, durante o período em que ainda eram casados. Na época, a modelo pediu uma medida protetiva contra Gross. Em dezembro daquele ano, Jéssica alegou ter sido vítima de agressão a mando do ator. Jéssica apontou ter sido agredida por funcionários do prédio em que residiam, localizado em Jacarepaguá (RJ). Segundo o depoimento de Jéssica, a agressão ocorreu após uma briga do casal. Durante a madrugada, ela teria ido buscar suas coisas no apartamento, mas teria sido impedida de entrar no prédio por dois porteiros. Ela conta que os próprios funcionários a informaram que Hugo pediu para a agredissem, caso ela insistisse em entrar no condomínio. Gross, por sua vez, alegou que a mulher teria chamado o porteiro do condomínio, que é negro, de "macaco" e "sujo", dando início às agressões. Hugo Gross já foi acusado de roubar dinheiro da mãe Em 2014, a mãe do artista, a aposentada Maria José, de 80 anos, afirmou que Hugo teria apropriado indevidamente de R$ 400 mil dela. Ele teria usado o dinheiro para quitar dívidas com traficantes e prostitutas.

