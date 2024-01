José Roberto Burnier infarta após apresentar jornal na Globo e faz cirurgia às pressas

José, que tem 63 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e ficará afastado do trabalho

O jornalista José Roberto Burnier, de 63 anos, sofreu um infarto logo após apresentar o telejornal SP2, em São Paulo, no plantão de Ano-Novo da Globo, na sexta-feira, 29. Segundo o site Notícias da TV, o âncora foi operado às pressas, no sábado, para desobstruir a artéria principal e colocar um stent.

Burnier está internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, e ficará afastado do trabalho. Mais cedo, ele havia apresentado a edição do SP1, no meio do dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6zdmBO7poo8?si=geq_B5CTBZA7XPRy" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>