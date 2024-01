Influenciador paulista é encontrado morto em quintal de amigos

O influenciador digital Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto no último sábado, 30. Ele estava desaparecido desde a noite de Natal, no dia 25 de dezembro. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Henrique foi localizado enterrado no quintal de vizinhos, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Em depoimento ao g1 São Paulo, o delegado Luis Roberto Faria Hellmeister, titular da delegacia de Itapecerica, informou que o casal que morava na residência se apresentou espontaneamente no domingo, 31. Eles contaram à Polícia que Carlos usou drogas, teve um ataque cardíaco e morreu.

"O casal contou que o amigo teve uma overdose por cocaína e morreu. Aí ficou sem saber o que fazer e decidiu enterrar o corpo no quintal", falou Hellmeister. "Mas só o resultado do laudo poderá apontar qual foi a causa da morte: se foi acidental por droga ou se ele foi assassinado".