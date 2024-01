Desabamento após explosão de gás de condomínio em Aracaju deixa três mortos

De acordo com nota da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Sergipe, quatro pacientes foram levados ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Um deles, um idoso de 60 anos, está em estado grave , com grande parte do corpo queimado.

Dois homens, de 20 e 21 anos, e uma mulher, de 20, morreram em desabamento na cidade de Aracaju , capital de Sergipe. O acidente aconteceu na manhã de domingo, 31, em um prédio residencial após a explosão de um botijão de gás que ficava no térreo do edifício. Outras 14 pessoas ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros atua na ocorrência, instalando estacas para estabilizar a estrutura do prédio. Segundo informações do portal G1, a edificação não tinha situação regularizada junto ao órgão. A proprietária do imóvel estava no local e prestou auxílio às vítimas.