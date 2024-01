Atleta da Seleção de vôlei Rosamaria tranquiliza seguidores após terremoto no Japão

"Passando para tranquilizar todos que mandaram mensagem referente ao terremoto que aconteceu aqui no Japão hoje à tarde. Na nossa região sentimos o tremor, mas com menos intensidade do que nas áreas mais afetadas, onde chegou a 7,6 na escala", escreveu.

Atleta da Seleção Brasileira de vôlei , Rosamaria Montibeller utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o terremoto no Japão, nesta segunda-feira . A jogadora, que está na cidade de Osaka, tranquilizou os seguidores.

Na sequência da publicação, ela ainda pediu para "rezar para que danos maiores não aconteçam". O Japão sofreu com vários terremotos, com o maior sendo de magnitude 7,6.

Após o ocorrido, as autoridades do país alertaram para a possibilidade de "grande tsunami" com ondas de até cinco metros nas próximas horas. Desde que os dados a respeito do tema começaram a ser coletados, em 1985, esse foi o terremoto mais intenso registrado, conforme a Agência Meteorológica do Japão.

A ponteira atualmente está no Denso Airybees, do Japão. Durante a carreira, a atleta também atuou na Itália, em clubes como Perugia, Casalmaggiore e UYBA Volley.

