Fogos do Réveillon afundam após balsa virar no litoral de São Paulo

Mau tempo em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, causou tombamento de balsa com fogos para o Réveillon Crédito: Reprodução/Google Maps - Tina Santana/ Twitter @baixadamilgrau

O mau tempo acompanhado da maré alta mudou os planos de quem passará a virada do Ano Novo em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Uma das balsas instaladas para o show pirotécnico virou, e os fogos de artifício caíram ao mar. O caso aconteceu por volta das 14 horas deste domingo, 31, na altura do bairro Vila Tupi. Hora depois, pelo Instagram, a Prefeitura de Praia Grande comunicou o cancelamento da queima de fogos em todas as balsas para o Réveillon. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o município, a balsa "sofreu impacto da agitação da maré, tendo os artefatos lançados ao mar".

Play