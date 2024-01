Casal morre afogado na Praia de Barreta, na Grande Natal

Uma mulher, identificada como Shirley Ferreira, 59, tentou salvar o marido de uma correnteza na Praia de Barreta, no município de Nísia Floresta, Grande Natal, e acabou se afogando ao lado do homem na noite de sexta-feira, 29.

As vítimas acompanhavam um grupo de amigos que pretendiam visitar o litoral do Rio Grande do Norte. Todos estavam na praia no momento do afogamento e um dos turistas chegou a ser levado pela correnteza também, mas se segurou em pedras no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O corpo do homem, Jeruan Alcântara, 63, foi encontrado neste sábado, 30, na Praia de Camurupim, próxima ao local do afogamento. As informações foram compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros.