Atleta atravessa Serra do Roncador, no Mato Grosso, em fita de 2,5 cm de largura

O atleta mineiro Caio Salomão Amador, 36, atravessou a Serra do Roncador, localizada no Mato Grosso, em uma fita de 70 metros de comprimento e 2,5 centímetros de largura. A serra possui mais de 100 metros de altura, equivalente a um prédio de aproximadamente 20 andares.

Caio realizou a travessia em menos de três minutos e divulgou um vídeo do momento nas redes sociais, chamando a atenção dos internautas. A Serra do Roncador está localizada na região central do Brasil, na divisa dos estados do Mato Grosso e Goiás, na área de transição da Floresta Amazônica e do Cerrado. As informações são do g1 Mato Grosso.