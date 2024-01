Trenó de Papai Noel é apreendido; motorista recusa teste do bafômetro

Caso inusitado aconteceu na Bahia; abordagem ocorreu devido à placa do veículo não estar visível; veja vídeo

Caracterizado de trenó do Papai Noel, um veículo foi apreendido durante abordagem da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na noite de domingo, 24. O condutor do trenó se negou a fazer o teste do bafômetro.

O caso ocorreu na avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro Vale do Canela, em Salvador (BA). A abordagem se deu em decorrêcia da placa do veículo não estar vísivel.

As autoridades apreenderam o veículo e o encaminharam para a sede da Transalvador, onde será realizada a regularização da placa. Após os procedimentos, o trenó deve ser liberado.