Homem atira contra parentes em festa de Natal no PR; 3 estão mortos

Caso ocorreu nesse domingo, 24, em Maringá, município no interior do Paraná. Usando luvas e máscara, o atirador carregou uma pistola de nove milímetros

Três pessoas foram mortas e pelo menos quatro foram baleadas nesse domingo, 24, em Maringá, município no interior do Paraná. Um homem, que seria parente das vítimas, invadiu a residência onde os familiares confraternizavam o Natal e começou a atirar.

Caso ocorreu antes da meia-noite, segundo relatou Eduardo Poleto, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, ouvido pela rádio CBN Maringá. Usando luvas e máscara de proteção, o atirador carregou uma pistola de nove milímetros (mm) e trancou o portão da residência com cadeado após entrar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp