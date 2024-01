Papai Noel aprende Libras para atender crianças surdas no RJ

Há cinco anos, Mário Roque, de 70 anos, trabalha como Papai Noel no Natal, mas de maneira inclusiva: ele aprendeu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para conseguir se comunicar com crianças surdas.

Hoje, Mário atende é funcionário de um shopping no bairro Del Castilho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. “Eu me interessei no atendimento aos surdos, assim como me interessei [em quem tem] síndrome de Down, TDAH, autistas. A gente tem que ter um atendimento diferenciado”, diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em conversa com o portal G1, ele contou que sua carreira natalina começou aos 55 anos. A sugestão veio de uma professora de um dos netos de Mário. “Eu coloquei a roupa vermelha, fiz ‘ho ho ho’ e me apaixonei. Nunca mais parei”.