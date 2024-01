Mulher é presa após invadir hospital com carro devido à demora no atendimento

A irmã da suspeita, que precisava do atendimento, estava no porta-malas do veículo no momento do ocorrido

Uma mulher de 32 anos foi presa na tarde dessa quarta-feira, 22, após invadir a recepção do Hospital de Resende, no Rio de Janeiro, com um carro. Ela teria feito isso devido à demora no atendimento. A irmã da mulher, que precisava do atendimento, estava no porta-malas do veículo no momento do ocorrido.

A mulher, identificada como Jéssica Luzia Paixão da Conceição, foi presa em flagrante por dano qualificado e direção perigosa.

"Quando ela sai de casa, ela já sai com essa intenção. Então, a intenção não era apenas socorrer a sua irmã. A intenção era descontar toda a sua raiva no hospital, colocando em risco diversas pessoas que estavam ali", disse o delegado Michel Floroschk ao g1 - Sul do Rio e Costa Verde.