Em São Paulo, pais são suspeitos de espancar filho de 2 anos até a morte

O agente, que também é ex-cunhado da mãe da criança, afirmou que no dia 12 de novembro o menino tinha dado entrada em um outro hospital de Itaquera com hematomas semelhantes aos causados por agressões.

Um menino de 2 anos morreu na noite dessa quarta-feira, 20, após ter dado entrada em uma unidade de saúde em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Os pais são suspeitos de espancarem a criança até a morte. O pai do garoto, identificado como Rodrigo Pinheiro Queiroz, 27, já foi preso e investigado, em maio deste ano, por perseguir e tentar sequestrar a ex-companheira. As informações são do portal R7.

Na ocasião, o Conselho Tutelar foi acionado, e a criança foi entregue à avó materna. Depois, foi devolvido à mãe, identificada como Eliana da Paixão dos Santos, 21.

Na situação desta quarta, os médicos tentaram reanimar o garoto quando ele chegou à unidade, mas ele não resistiu. Depois do óbito, os médicos questionaram os pais sobre os hematomas no corpo do garoto. Eles não souberam responder.

A equipe médica, então, acionou a Polícia Militar, que encaminhou os pais a uma delegacia da região, onde prestaram depoimentos. Testemunhas também foram convocadas para prestarem esclarecimentos.

Em entrevista à Tv Record, a avó do garoto acredita que a mãe tenha compactuado com as agressões. Ela, no entanto, não tinha muito contato com Eliana, que havia bloqueado os familiares nas redes sociais.