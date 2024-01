Plano de ação do programa de combate a facções ainda não foi divulgado

À época do lançamento do Enfoc, o ministro Flávio Dino (PSB) anunciou que detalhes sobre responsabilidades e prazos seriam definidos em 60 dias — período que se encerrou no início deste mês de dezembro.

Conforme anunciado, o Programa contará com investimentos de R$ 900 milhões, com o objetivo de promover “visão sistêmica das organizações criminosas, valorizar os recursos humanos das instituições de segurança pública e fortalecer a investigação criminal e a atividade de inteligência, a fim de desarticular e descapitalizar os grupos”.



Conforme o MJSP, estão previstas ações em cinco eixos: integração institucional e informacional; aumento da eficiência dos órgãos policiais; portos, aeroportos, fronteiras e divisas; aumento da eficiência do sistema de Justiça Criminal; e cooperação entre os entes, visando enfrentar problemas estruturais como vulnerabilidade de fronteiras e divisas, transnacionalidade do crime, deficiência na recuperação de ativos, baixa integração e deficiência estrutural das polícias.



“Cada um dos eixos do programa conta com um conjunto de ações a ser executado de forma integrada entre órgãos de segurança pública, do Judiciário, do Ministério Público e dos sistemas penitenciários estaduais, distritais e federais”, afirmou o MJSP em press-release. “A implementação das ações será gradual, através de ciclos, sendo a última em 2026”.



“Somando, já detectamos 40 ações e projetos, muitos deles já desenvolvidos, outros em desenvolvimento e alguns que precisam de um detalhamento maior”, afirmou durante o lançamento do programa o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar.