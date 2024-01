Mulher sequestrada com Marcelinho Carioca diz que foi obrigada a acusar ex-marido

A mulher que foi sequestrada com Marcelinho Carioca , Taís Alcântara de Oliveira, afirmou que nunca teve um relacionamento com o ex-jogador e que foi obrigada a gravar um vídeo apontando o ex-marido, Márcio Moreira, como mandante do crime. As informações foram passadas durante uma entrevista ao G1 - São Paulo.

De acordo com a vítima, o ex-jogador tinha ido a um show do cantor Thiaguinho, em Itaquera, sem a presença dela. Pelas redes sociais, ela conta ter perguntado se Marcelinho teria ingressos para o show do outro dia.

"[Queria ver] se ele conseguia uns convites para o domingo (17), e aí falou que só conseguia levar para mim se fosse à noite, porque no outro dia ele tinha outra coisa para fazer. Eu falei que não tinha problema. Ele me ligou quando estava chegando e desci para pegar os ingressos".

Ao chegar no local, Marcelinho estava em seu carro, uma Mercedes-Benz CLA 250, e como tinha receio em ficar com o veículo parado no bairro, ela entrou no carro e os dois começaram a circular. Em valor de mercado, o veículo ano 2022 é avaliado em cerca de R$ 285 mil.

"Ele não queria ficar parado [no bairro]. Ele ia passar as coordenadas do show, qual o portão eu poderia entrar, com quem eu iria falar. A gente deu uma volta de carro no quarteirão e, assim que a gente estava chegando, ele avistou três caras vindo em direção ao carro”, contou Taís.

"Ele [Marcelinho] desceu e disse que era o ex-jogador. Os caras não acreditaram. Colocaram ele dentro do carro e deram uma coronhada nele (na parte de trás da cabeça). Me colocaram no banco de trás apontando o revólver para a minha cabeça".

Os dois foram sequestrados no domingo, 17, e encontrados pela polícia na segunda-feira, 18, após uma denúncia anônima que apontou a localização do cativeiro.