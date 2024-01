Imunização: Brasil reverte tendência de queda e aumenta cobertura de 8 vacinas

Nos últimos sete anos, a cobertura vacinal contra doenças preveníveis no Brasil apresenta queda. Contudo, segundo dados preliminares do Ministério da Saúde para janeiro a outubro de 2023, essa tendência foi revertida. Oito vacinas recomendadas do calendário infantil apresentaram aumento nas coberturas no referido período.

Para as crianças com 1 ano de idade, os imunizantes contra hepatite A, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, DTP (difteria, tétano e coqueluche) e tríplice viral 1ª dose e 2ª dose (sarampo, caxumba e rubéola) registraram crescimento.