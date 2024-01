Homem é preso suspeito de estuprar filha de amigo em Goiás

Um homem foi preso por estupro na última sexta-feira, 15, no município de Crixás, em Goiás, suspeito de gravar e publicar um story de uma criança sendo despida e tocada em sua genitália por uma mão masculina. A vítima aparentava ter entre 6 e 7 anos de idade. As informações são do portal Metrópoles.

Em depoimento, o homem afirmou que era ele no vídeo. O criminoso ainda acrescentou que a menina era filha de um amigo e que a filmagem foi feita na cidade de Mozarlândia, também em Goiás, no dia 9 deste mês. Ele disse que publicou o vídeo sem querer.