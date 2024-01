Entregador brasileiro que ajudou vítimas de ataque volta ao Brasil

O entregador Caio Benício veio celebrar o fim de ano com a família, no Rio de Janeiro

Caio Benício, o entregador brasileiro que parou um ataque em uma escola em Dublin, na Irlanda, retornou ao Brasil para passar o fim de ano com a família, que o aguardava no aeroporto. Ele desembarcou na noite dessa quinta-feira, 14, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Caio comentou: “Depois de um turbilhão de acontecimentos, vim me fortalecer, com eles. Minha família. Amo vocês”. O filho caçula de 12 anos relatou que eles finalmente estão juntos.

O ataque que Caio ajudou a parar aconteceu em 23 de novembro, quando crianças foram esfaqueadas no centro da cidade de Dublin. No total, cinco pessoas ficaram feridas, três delas são crianças.