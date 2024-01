Arboviroses: Ceará recebe R$ 3,6 milhões para combate a doenças

Os recursos vêm de duas fontes : parte é proveniente do Piso Fixo de Vigilância em Saúde, que destina verba a estados e municípios anualmente, e o restante foi repassado pelo Fundo Nacional de Saúde aos equivalentes estadual e municipais.

O valor foi dividido entre repasses diretos para municípios e quantias que serão destinadas à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O órgão estadual recebeu R$ 1,2 milhão, enquanto a verba enviada para somente Fortaleza foi de R$ 2 milhões. Outras cidades com recursos dedicados foram Crato (R$ 116,6 mil) e Iguatu (R$ 87,2 mil).

O Ministério da Saúde (MS) liberou R$ 3,6 milhões em verbas para o combate a arboviroses — dengue, zika e chikungunya — no Ceará. O repasse foi anunciado pelo órgão nessa quinta-feira, 14.

A transferência dos recursos é parte da estratégia federal de enfrentamento às doenças disseminadas pelo mosquito Aedes aegypti. Em todo o País, o MS deve liberar R$ 111,5 milhões ainda em 2023 para o combate às enfermidades.

No Ceará, o cenário é positivo. Em 2022, foram 42.387 casos de dengue nas primeiras 48 semanas do ano — de janeiro a novembro. No mesmo período de 2023, foram 14.951, redução de quase 65%. Em comparação, o Brasil registrou aumento de 17,5% da doença.

Repasse federal é parte da estratégia para combate a arboviroses

Com a chegada da temporada de chuvas, a verba deve ser destinada para previnir a proliferação do A. aegypti. O dinheiro também pode ser usado para ações direcionadas ao tratamento das doenças causadas pelo mosquito.

Outra estratégia é a incorporação da vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi colocada em consulta pública na última semana, e deve ser analisada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ainda este ano.

Uma das questões a ser considerada pelo Conitec é o preço da vacina QDenga. O valor por dose, atualmente, é de R$ 170. Por este motivo, existe a possibilidade de que a imunização seja restrita inicialmente a regiões do País com maior incidência de casos de dengue.

