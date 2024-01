Justiça dá guarda da filha de Sara Mariano para família paterna

A cantora gospel Sara Mariano Crédito: Reprodução/redes sociais

A Justiça da Bahia concedeu a guarda provisória da filha de Sara Mariano para a família paterna. A informação foi confirmada por Sarah Barros, advogada que representa a família da cantora gospel, ao portal UOL. A família de Sara Mariano deve recorrer à decisão expedida na terça-feira, 12. A advogada explicou que mais detalhes serão preservados, pois o processo está em segredo de justiça. Ela ressalta que a família materna entrará com recurso para anular a decisão. "Nós temos claros indícios de alienação parental da família paterna com a família materna. Estamos adotando todas as medidas para sanar isso", complementou. Sara Mariano: tudo o que se sabe sobre a morte da cantora gospel; CONFIRA

Sara Mariano: Relembre o caso A cantora gospel cearense desapareceu em outubro após ir a um evento de uma igreja evangélica. Um motorista buscou Sara em sua casa e, supostamente, teria sido enviado pela instituição religiosa. Ela chegou a gravar vídeos registrando a ida ao local. Na mesma semana, o marido de Sara, Ederlan Mariano, disse ter reconhecido um corpo em uma estrada como sendo da companheira. A Polícia Civil disse na época que Ederlan confessou ter matado a esposa. Então, o Tribunal de Justiça decretou a prisão temporária para seguir com as investigações. Ederlan é apontado como mandante do crime. Dias depois, porém, a defesa de Ederlan Mariano disse ser falsa a informação de que ele confessou a autoria do crime. No mês de novembro, a polícia prendeu um motorista e um líder religioso suspeitos de terem participado da logística da execução do crime. O caso segue sendo investigado. Feminicídio: órfãos das vítimas terão apoio financeiro: VEJA Sara Mariano: quem era a cantora Sara de Freitas Souza Mariano, de 35 anos de idade, era cantora gospel, pastora e comandava com o seu marido Ederlan Mariano a TV Shalom, canal na internet que produz conteúdos religiosos voltados para o público evangélico.

