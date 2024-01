Idoso de 81 anos que reagiu a assalto em Goiânia diz estar arrependido: "Podia ter morrido"

Homem havia acabado de sacar R$ 2,6 mil no banco quando foi abordado por um assaltante em uma farmácia

Em entrevista ao g1 Goiás, o caminhoneiro disse que havia acabado de sacar R$ 2,6 mil e que, de forma imprudente, partiu para cima do assaltante.

Poucos dias após imobilizar e bater em assaltante que o abordou em uma Farmácia de Goiânia, capital do estado de Goiás, durante o último domingo, 10, Wilson de Mattos Braga, 81, diz estar arrependido do que fez. Passado o calor da emoção, o idoso diz que não pensou ao colocar sua própria vida em risco por causa de uma quantia em dinheiro.

"Foi uma estupidez. Eu poderia ter levado uma facada na barriga por causa de R$ 2,6 mil. Eu podia ter morrido", contou Wilson ao portal.

Cliente assíduo do estabelecimento, Wilson tinha ido comprar um creme para a pele e aproveitou para sacar o dinheiro. De forma até modesta, o idoso comenta a aparência “frágil” que pode ter para alguns e que surpreende quem vê as cenas do vídeo.

"Eu sou velho, baixinho, tenho 1,60 de altura. Os funcionários da farmácia me ajudaram a pegar o dinheiro [do ladrão]. Ele embolou o dinheiro na mão e não soltava por nada. Era R$ 2,6 mil, faltou duas notinhas de R$ 100", explicou o idoso.

Segundo os trabalhadores do local relataram ao g1, Wilson ainda voltou à farmácia no outro dia, preocupado se tinha quebrado alguma coisa durante a reação.

"Ele é cliente assíduo da farmácia, todo mundo conhece ele. Ele retornou na segunda perguntando se tinha quebrado algo e que iria pagar, mas não houve nenhum prejuízo", explicou uma das funcionárias, Izabella Ferreira.

O assaltante ainda tentou fugir com um celular roubado de um dos atendentes do estabelecimento, mas logo foi parado por Policiais Militares (PMs), que efetuaram a prisão. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi preso em flagrante por roubo qualificado. O casa será investigado pela Polícia Civil.