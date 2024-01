Vôlei: Minas perde na estreia e se complica no Mundial de Clubes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro time brasileiro a estrear no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, em Hangzhou (China), o Minas se complicou na competição ao perder para as donas da casa do Tianjin Bohai. Nesta quarta-feira (13), a equipe mineira foi superada por 3 sets a 0 (25/22, 25/16 e 25/21) no duelo da primeira fase do Grupo A.

Para seguir vivo no Mundial, o Minas precisa vencer o próximo duelo, às 8h30 (horário de Brasília) de sexta (15), contra o Eczacibasi (Turquia), um dos favoritos ao título. As Guerreiras de Aço, como também é chamada a equipe mineira, busca o título inédito na competição.