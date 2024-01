Idoso de 81 anos imobiliza homem dentro de farmácia em Goiânia; veja o vídeo

Suspeito tentou pegar dinheiro no bolso do idoso e foi surpreendido. O homem foi preso em flagrante

Um idoso de 81 anos imobilizou e bateu em um homem dentro de uma farmácia em Goiânia, Goiás. O suspeito tentou tirar dinheiro do bolso do idoso, foi surpreendido pelos golpes e derrubado no chão. O caso aconteceu no início da noite do último domingo, 10, e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

O idoso tinha acabado de sacar o dinheiro no caixa eletrônico da farmácia e estava comprando um remédio no balcão. O homem entrou se passando por cliente e perguntou no balcão se tinha remédios para diabetes.

Percebendo a ação do suspeito, o idoso o derrubou no chão e continuou batendo nele. Apesar disso, o ladrão conseguiu escapar, pegou o celular de um funcionário e fugiu. No entanto, ele foi preso na entrada da farmácia. Ninguém ficou ferido durante a ação.