Prefeitura de Itanhaém deverá pagar R$ 20 mil a família após bebê fugir de creche

Crédito: Reprodução/Fabrikasimf via freepik

A Prefeitura de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi condenada, no último dia 29 de novembro, a pagar R$ 20 mil em indenização à mãe de um bebê que fugiu de uma instituição de ensino municipal. Na decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) apontou que foram comprovados os perigos aos quais a criança foi exposta, bem como os abalos emocionais gerados para a mãe.

O caso aconteceu em 28 de julho de 2022, quando a menina de 1 ano conseguiu sair das dependências da creche Felipe Lobo e ficou cerca de 15 minutos andando sozinha pelo bairro até ser encontrada por uma moradora e levada de volta ao local.

Ao saber do ocorrido, a mãe da criança, Alessandra Pestana, teria passado por um pico de pressão e sido encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As informações são do g1 Santos e Região.