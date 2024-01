Podcast Crianças Sabidas: 75 anos da Declaração de Direitos Humanos

A Radioagência Nacional estreia hoje (10) o podcast Crianças Sabidas, com jornalismo voltado para o público infantil. O primeiro episódio explica o que são os direitos humanos, para marcar a celebração dos 75 anos do lançamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento internacional foi proclamado no contexto do pós-guerra e depois da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, no intuito de assegurar a paz no mundo.

Com produção, roteiro e narração da jornalista da Agência Brasil Akemi Nitahara, que é autora da série de livros infantis Naomi e Anita, o podcast conta também com a locução da menina Maria Eduarda Arcoverde, de 8 anos.

Destacando os principais artigos da declaração, o trabalho traz explicações das especialistas Irene Rizzini, professora do Serviço Social da PUC-Rio e diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância (Ciespi); e Andréa Sepúlveda, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro que trabalha na coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.