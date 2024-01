Idoso mata dono de bar a facadas após suposta provocação com música de Amado Batista

Depois de brigar com mulher, agressor foi ao bar do amigo e não estava satisfeito com a música ambiente, de Amado Batista. Testemunhas alegam que ele se sentiu provocado pela letra da canção

Depois do conflito, segundo testemunhas, o agressor retornou ao estabelecimento sozinho, e, quando começou a tocar uma música do cantor romântico Amado Batista, José pediu para que trocasse de música, supostamente se sentindo provacado pela letra da canção.

O pedido, todavia, foi recusado pelo amigo e dono do bar. Foi ao sair do balcão que José o puxou pelo braço e sacou da cintura uma faca peixeira.

A principal testemunha do caso afirmou ao delegado Alexandre Cavalheiro que "as outras pessoas que estavam no local no momento da ocorrência tentaram intervir, mas quando viram a faca na mão do agressor, recuaram. Após a morte, as pessoas o socorreram", disse o delegado à emissora.



Imagens de uma câmera de segurança mostram o idoso trafegando normalmente pelas ruas depois de cometer o crime.

A Polícia Civil fez campana no local onde o suspeito trabalhava e conseguiu prendê-lo no primeiro mandado de prisão três dias após o ato. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Carapicuíba.