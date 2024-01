Atirador de elite da Polícia mata homem que fazia esposa de refém em SP

Um homem de 45 anos foi morto por um sniper atirador de elite da Polícia após fazer a esposa de refém com uma faca em um apartamento no bairro Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 10.

O homem, identificado como Andre Luiz Alves Pedrosa, foi alvejado no peito e não resistiu ao ferimento. O filho do casal também estava no apartamento, mas conseguiu fugir até encontrar moradores vizinhos, onde aguardou até a chegada da polícia. A esposa, que não teve o nome revelado, foi socorrida sem ferimentos. As informações são do portal G1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) informou que o caso foi registrado como violência doméstica e morte decorrente de intervenção policial. Ainda segundo a PM, as viaturas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionadas às 8h45min para uma ocorrência “em cárcere privado”.