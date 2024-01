Homem é identificado e preso após digitar CPF antes de roubar farmácia

Por meio do número de documento registrado no caixa e da análise de imagens do circuito de segurança, a Polícia identificou onde um dos suspeitos morava

A apreensão dos acusados foi registrada na madrugada de quinta-feira, 7. O estabelecimento que registrou uma das ocorrências foi uma conveniência, na avenida José Bonifácio, no Jardim Flamboyant, onde levaram cigarros e dinheiro, e uma farmácia.

No último ponto, onde ocorreu o saque, uma drogaria na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Taquaral, o homem teve seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) registrado no caixa antes do assalto, facilitando assim a identificação dos suspeitos pela Polícia. Foram roubados R$ 90 em dinheiro e um remédio.

CPF e câmera de segurança ajudaram a Polícia

Por meio do número de documento registrado no caixa e da análise de imagens do circuito de segurança, a Polícia Militar identificou onde um dos suspeitos morava, no Parque São Quirino, e encontrou os dois criminosos no local. Os envolvidos e os itens foram levados ao 1º DP (Distrito Policial).

