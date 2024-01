Arara azul surpreende policiais voando durante patrulhamento: ''De perto é algo incrível''

Uma arara azul, espécie mais rara entre as araras, foi vista voando entre policiais que faziam patrulhamento em Miracema do Tocantins. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, e surpreendeu os militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) que estavam no momento.

Era por volta das 7h quando a arara apareceu e o soldado Wandisley Muniz Leal fez o registro. “Foi uma sensação de surpresa e encanto, pela situação em si ser muito inusitada e pela beleza da arara em si, de perto é algo incrível”, disse o militar em entrevista ao G1.

Antes de filmar, ele e os demais tentaram interagir com o animal, que os acompanhou por cerca de dois minutos sem atrapalhar o trabalho do Giro.