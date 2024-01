Caetano faz show gratuito em bairro onde morou no subúrbio do Rio

Na canção Meu Rio, ele também cita o bairro: "Guadalupe em mim é Fundação" e "Perto da favela do Muquiço".

Caetano morou em Guadalupe por um ano, quando ainda era adolescente, e tem familiares por lá. O cantor e compositor cita o bairro na música Pé do Meu Samba, feita para Mart'nália.

Caetano Veloso vai cantar no evento que marca a inauguração da Areninha Cultural Terra, em Guadalupe, bairro onde o artista morou, no subúrbio do Rio de Janeiro. O show será na terça-feira (12), a partir das 19h30, com entrada gratuita.

A Secretaria Municipal de Cultura da cidade informou que está transformando todas as suas lonas em areninhas como parte do programa Cultura do Amanhã.

Outras três já foram entregues: Nova Areninha Herbert Vianna, na Maré; Areninha Carioca Sandra Sá, em Santa Cruz, e Areninha Cultural João Bosco, em Vista Alegre.

Em 2024, será a vez das Lonas Carlos Zéfiro, em Anchieta; e Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá.

A transformação significa a substituição das antigas lonas por uma estrutura fixa com isolamento acústico, climatização, além de outras melhorias, para garantir mais qualidade e conforto tanto para o público quanto para os artistas.

A estrutura de areninha inclui todos os requisitos de acessibilidade e prevenção de incêndio.

Os recursos para obras do plano de investimentos de 2023 Viva a Cultura Carioca estão concentrados no programa Cultura do Amanhã, que destina, ao todo, R$ 75 milhões para modernização de mais de 20 equipamentos mantidos pela pasta.