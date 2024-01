Funcionários de loja ganham viagem após metas batidas na Black Friday

Em Rio Branco, capital do Acre, a empresa de acessórios para smartphones, Atacadão dos Celulares, presenteou os 14 funcionários da loja após baterem a meta de vendas durante a Black Friday. As duas filiais do negócio ultrapassaram R$ 300 mil durante o período de vendas promocional.

A Black Friday costuma ser um dos momentos mais movimentados para o setor do comércio. Antes da agitação desse período, os proprietários da loja de acessórios prometeram uma viagem paga pela empresa a todos os colaboradores caso a meta fosse alcançada.

Segundo informações do g1 Acre, uma das filiais da loja chegou a atingir uma fila quilométrica na inauguração do período de ofertas.