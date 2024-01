PM é preso por feminicídio após agredir e atirar contra esposa em SP

Um policial militar (PM) foi preso preventivamente no último domingo, 3, suspeito de matar a própria esposa em Perus, bairro da zona noroeste de São Paulo. O caso foi flagrado por câmeras de segurança, que mostram o PM Thiago Cesar de Lima, 36, desferindo socos no rosto da esposa, Erika Satelis Ferreira de Lima, 33, e posteriormente, dando dois tiros no peito dela.

Nas imagens, é possível ver Erika saindo do carro e tirando Thiago do banco de trás. Na rua, eles começam a discutir. Em depoimento prestado à Polícia Militar de São Paulo, Thiago disse que atirou após a esposa tentar tomar a arma que ele carregava consigo. As informações são do g1 São Paulo.