Homens são presos por organizar "mudança" para furtar Airbnb em MG

Quase todos os móveis foram recuperados. Conforme cálculo da proprietária, prejuízo é de R$ 6 mil Crédito: Reprodução/Polícia Militar

Quatro homens foram presos por furto em apartamento locado por meio da plataforma Airbnb. A proprietária descobriu o furto quando o síndico do prédio a telefonou informando que ocorria uma mudança. Caso ocorreu no último sábado, 2, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Ao portal g1, a locadora, que escolheu não se identificar, relatou que os homens consumiram cocaína ao longo da noite de estadia, enquanto empacotavam móveis do apartamento para transportar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os suspeitos, acrescentou a mulher, teriam deixado as chaves em uma árvore que fica em frente ao condomínio para conseguirem abrir o apartamento para a “mudança” no dia seguinte. Segundo ela, as chaves foram entregues para um homem chamado Elias, que não está entre os presos.

Brasil tem 11,6 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas Furto de Airbnb em MG: abordagens da Polícia Militar Naquela manhã, agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abordaram os envolvidos na “mudança”. Um dos homens mostrou um comprovante de Pix feito por um jovem de 18 anos, que teria pago o serviço de frete até outro bairro da cidade mineira. No local onde ocorreria a entrega, a PMMG encontrou um homem de 31 anos com passagem por formação de quadrilha e considerado de alta periculosidade. Aos policiais, o suspeito explicou que um primo havia pedido que ele aguardasse pelos itens em transporte. Os agentes, então, visitaram o primo e adentraram a residência do homem com permissão de uma tia. No quarto dele, encontraram uma televisão e um aparelho de ar-condicionado enrolados em um lençol. Quando questionado, o suspeito apresentou respostas confusas para os policiais. No total, quatro pessoas foram presas, incluindo os responsáveis pelo frete. O jovem de 18 anos, apontado como mandante do crime, está desaparecido. Furto de Airbnb em MG: proprietária teme novas locações Também ao portal G1, a proprietária se mostrou incerta sobre continuar alugando o apartamento, por medo de outra ocorrência criminosa.