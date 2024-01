Polícia investiga caso de yorkshire considerado morto por pet shop

Família de Yorkshire considederado morto reeencontra o cão dias depois (Imagem de apoio ilustrativo). Crédito: Pixabay/Pexels

Os tutores do yorkshire Flash passaram por uma situação inusitada com o animal na semana passada. Eles deixaram o cachorro aos cuidados de uma pet shop enquanto faziam uma viagem. Ao retornarem, descobriram que o animal havia morrido. No entanto, dias depois o cão foi visto nas ruas da cidade. A família alega que a pet shop enviou um pacote com pedras e jornais dizendo serem os restos mortais do animal. O caso aconteceu em Bagé, a 375 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso, segundo informações do g1.

Yorkshire considerado morto no RS: entenda o caso O tutor de Flash, Augusto Xavier, e a mãe precisaram fazer uma viagem para Porto Alegre em 17 de novembro. Assim, optaram por deixar o cãozinho com a pet shop. "Ele já frequentava a pet shop para banho e tosa, sempre havia sido bem cuidado lá", relata o tutor. Ao retornar para a cidade uma semana depois, Augusto procurou o estabelecimento para levar Flash para casa. A dona da pet shop teria respondido que o cão "ainda não estava pronto", pois estava finalizando banho. Depois de algumas horas esperando, eles ligaram novamente para a pet shop, e a dona disse que levaria o cachorro para a casa da mãe de Augusto. À noite, a família recebeu a notícia de que Flash havia falecido. Segundo eles, a empresária disse que o animal teve um infarto, devido ao temporal que atingiu a cidade dias antes, e não resistiu.

Alguns detalhes da conversa chamaram a atenção dos tutores. "Ela não trouxe o corpo e se prontificou a cuidar do enterro. Minha mãe pediu a coleira e a placa de identificação do Flash para ficarem de recordação, mas a mulher não trouxe", recorda o tutor em entrevista ao g1.



LEIA MAIS | Meu cachorro morreu: o que fazer, como lidar com luto e mais Família descobre que não recebeu os restos mortais do yorkshire

A família enterrou o yorkshire em uma propriedade da família, a 25 quilômetros de Bagé, no sábado (25/11). Contudo, eles desconfiaram do pacote recebido da pet shop. Segundo Augusto, eles desconfiaram da forma arredondada do pacote. Além disso, perguntaram sobre a coleira e a placa de identificação de Flash. A resposta foi que estavam dentro do pacote.