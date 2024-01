Convidado morre engasgado com pedaço de carne durante festa de casamento no MS

Um convidado de uma festa de casamento morreu após se engasgar com um pedaço de carne servido durante o jantar. O caso foi registrado na noite desse sábado, 2, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

De acordo com o g1 Mato Grosso do Sul, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para irem até o local onde acontecia a festa, pois uma pessoa estava passando mal. Os militares prestaram socorro ao pecuarista, fazendo manobras de reanimação por cerca de uma hora e 17 minutos, mas ele não resistiu.

O corpo de Ricardo foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). Ainda de acordo com registro policial, não havia sinais de violência no corpo.