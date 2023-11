Firjan irá oferecer cursos gratuitos para professores

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) irá promover uma série de cursos voltados para professores de escolas públicas e privadas a partir de 2024. São cursos totalmente gratuitos que visam ajudar a preparar os educadores para desafios atuais e futuros, tanto na educação quanto no mundo do trabalho.

“São as temáticas, abordagens e temas voltados para essa educação do século 21, essa educação do futuro”, disse a gerente de conteúdo e inovação da Firjan, Maria Isabel Oschery, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (8). Segundo a gerente, a intenção é mostrar possibilidades que sejam aplicáveis nas salas de aula. “A prática robótica, por exemplo, às vezes gera um pouco de resistência. Podem achar que precisa de muita tecnologia envolvida. A gente busca desmistificar isso, usando materiais mais simples. Acho que tem uma lacuna entre saber a teoria e conseguir aplicar dentro das escolas”, explica.

Segundo a Firjan, o objetivo é que o novo projeto seja um espaço de reflexão de práticas educacionais voltadas para o futuro; que seja vitrine das práticas voltadas para a educação, que já existem em outras entidades da indústria como Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); e, que fortaleça competências inovadoras dos professores da educação básica.

“A gente percebeu, atuando durante cinco anos com profissionais e empresas que a gente estava sendo relevante para que eles pudessem acelerar sua capacidade de reflexão, mas a gente não estava com nenhum tipo de portfólio direcionado para professores e educadores e esse é essencial. Quando a gente fala de nova economia, de inovação, uma das grandes discussões é o futuro do trabalho e o futuro das profissões”, diz a gerente geral de Desenvolvimento e Inovação Empresarial da Firjan, Cristiane Alves.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, com o avanço da tecnologia, uma série de competências deverão ser necessárias no futuro no mundo do trabalho. Entre elas estão: pensamento analítico e inovação; criatividade, originalidade e iniciativa; uso, monitoramento e controle de tecnologia; resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade.

Segundo Cristiane Alves quanto Maria Isabel Oschery, para ajudar os estudantes a desenvolverem essas e outras competências, os professores precisam também de formação.

No início deste ano, a Firjan divulgou um estudo sobre a evasão de estudantes do ensino médio. A pesquisa Combate à Evasão no Ensino Médio: Desafios e Oportunidades, feita em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) mostra que meio milhão de jovens acima de 16 anos abandonam a escola a cada ano. Uma nova reforma do ensino médio está em discussão no Congresso Nacional.