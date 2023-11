DF: mulheres vítimas de violência terão transporte gratuito

Uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e empresa Uber Brasil vai oferecer transporte gratuito para mulheres vítimas de violência.

As vítimas atendidas nas unidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) terão direito ao transporte. De acordo com o governo distrital, a ideia é incentivar as vítimas a registrar os boletins de ocorrência na Polícia Civil. As delegacias funcionam 24 horas.

O projeto prevê ainda divulgação de informações a motoristas e usuários sobre como ajudar mulheres vítimas de violência doméstica.