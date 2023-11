Incêndio atinge fábrica da Cacau Show, no Espírito Santo; veja vídeo

Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a fábrica de chocolate Cacau Show foi atingida por um incêndio no interior de seu espaço. Um vídeo que circulou pela internet mostra o exato momento em que se inicia o fogo dentro do local, na madrugada de segunda para terça-feira, 7. Na gravação, um funcionário grita assustado ao ver as chamas.

Até a última atualização desta reportagem, não houve informações sobre as causas do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém saiu ferido do incidente.

A empresa afirmou ao portal g1, por meio de nota, que a fábrica atingida pelo fogo corresponde a 19% de toda a produção da Cacau Show, que possui outras duas fábricas. Segundo a companhia, os colaboradores que estavam presentes conseguiram deixar o local em segurança.