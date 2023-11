Atual campeão, Praia Clube pega São Caetano em abertura da Superliga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova temporada Superliga Feminina, principal competição de vôlei do Brasil, começa às 18h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (7), com o atual campeão Praia Clube recebendo o São Caetano em Uberlândia (MG). O torneio chega à 30ª edição, reunindo as 12 melhores equipes do país em quadra, até 22 de março de 2024.

O segundo do jogo da noite será às 21h, entre Pinheiros e Sesi-Bauru. Também estão na disputa Minas, Osasco, Sesc-Flamengo, Fluminense, Barueri, Maringá, Brasília, Bluvolei e São Caetano.