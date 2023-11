Evento cultural na UFF traz reflexão sobre racismo na sociedade

“É momento de homenagear as mulheres pretas de ontem e hoje, as que vieram de longe, em caminhadas que atravessaram gerações, dores e nos inspiram a seguir resistindo para existir”, explica Janaína Dias, uma das coordenadoras do evento.

A programação do evento, que se estende até o próximo domingo (12), pode ser conferida no perfil do Centro de Artes da UFF no Instagram.