Hoje é Dia: Dia da Língua Portuguesa e Ary Barroso são destaques

George Bush é eleito como o 41º presidente dos Estados Unidos (35 anos)

Dia Mundial do Radiologista - comemoração internacional, que atualmente está oficializada como "Dia Nacional do Médico Radiologista" no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta do raio X, que foi feita em 8 de novembro de 1895 pelo cientista alemão, Wilhelm Conrad Röntgen

Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França