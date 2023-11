Flamengo bate Fortaleza e fica a 6 pontos da liderança do Brasileirão

Após duas derrotas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasleiro ao bater fora de casa o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo (5). O atacante Pedro abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Luis Araújo selou a vitória do Rubro-Negro carioca na Arena Castelão. A seis rodadas do término do campeonato e com um jogo a menos, o Flamengo segue em sexto lugar, com 53 pontos, seis a menos que o líder Botafogo. O time, comandado pelo técnico Tite faz jogo decisivo na próxima quarta-feira (8), contra o vice-líder Palmeiras (59 pontos), também com um jogo a menos.

O time carioca foi ligeiramente melhor no primeiro tempo. Aos 12 minutos, dentro da área, Pedro chutou e quase abriu o placar. A bola desviou no braço de Britez,e os jogadores do Rubro-Negro reclamaram de pênalti. No entanto, o lance não foi revisado pelo VAR, que estava inoperante. Dois minutos antes do lance, o árbitro Anderson Daronco já alertara jogadores e técnicos das equipes sobre o defeito no monitor à beira do campo. O placar seguiu 0 a 0. Aos 14 minutos o problema no monitor foi sanado e o VAR voltou a funcionar.

Em campo, o Flamengo se lançou mais ao ataque com investidas pela esquerda de Everton Cebolinha. O gol rubro-negro saiu já no fim, aos 44 minutos, com uma roubada de bola de Luiz Araújo na entrada da grande área. Ele tocou para Felipe Luiz que achou Pedro dentro da área, que bateu firme para o fundo do gol. Empolgado, o Flamengo teve duas chances seguidas para ampliar com Arrascaeta, aos 48, e Cebolinha dois minutos depois. Os jogadores arrancaram do meio de campo até finalizarem, mas os chutes pararam no goleiro tricolor João Ricardo.