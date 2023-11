Escolas sem energia em SP funcionam com geradores no Enem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todas as escolas em São Paulo que estavam com problema de energia e que recebem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5) tiveram o serviço restabelecido, informou o governo do estado. Os locais que não tiveram religação estão sendo abastecidos por geradores. Não foi informado o número das escolas que funcionam desta forma. Ontem (4) por volta das 21h, 47 ainda tinham pendências.

O problema foi causado após as fortes chuvas atingirem São Paulo na sexta-feira (3), afetando a rede elétrica. O Ministério de Minas e Energia (MME) criou uma sala de situação para acompanhar o fornecimento de energia elétrica no estado. Também nesse sábado (4), a pasta anunciou que o fornecimento de energia nos locais de realização do Enem seria garantido com geradores.