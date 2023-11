Calderano e Nicole Pircio serão porta-bandeiras no encerramento do Pan

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

OURO NO

O mesa-tenista carioca Hugo Caderno e a ginasta paulista Nicole Pircio serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), neste domingo (5), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida. Os atletas representarão a delegação brasileira que fez a melhor campanha da história na competição. Encerrou na vice-liderança do quadro de medalhas , com 205 (66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes), atrás apenas dos Estados Unidos (286). Até esta edição, o melhor desempenho brasileiro havia sido há quatro anos, no Pan de Lima (Peru): foram 169 medalhas (54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes). O encerramento do Pan terá transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil.