Jovem teria sido morto por padrasto da ex-namorada ao tentar reatar relacionamento

Jhones Cardoso teria sido morto pelo padrasto da sua ex-namorada Crédito: Reprodução/Internet

O assassinato de Jhones Cardoso, de 24 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. O homem teria sido vítima de agressão por parte do padrasto de sua namorada ao tentar reatar o relacionamento. O padrasto, de 61 anos, teria agredido o rapaz, que veio a óbito. O caso ocorreu no último domingo, 29, em Meleiro, localizado no sul do estado. Segundo informações da Polícia Civil de Santa Catarina, Jhones e a namorada teriam discutido no sábado, 28, e no domingo.